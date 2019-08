Barça, Messi est ambitieux : "Ce club se bat pour tous les titres chaque année"

Leo Messi a profité du trophée Gamper pour adresser un discours plein d'ambition aux supporters du Barça.

Lionel Messi a été le dernier des joueurs de Barcelone à sauter sur l’herbe du Camp Nou avant le match contre à l'occasion du Trophée Gamper ce dimanche.

Après la présentation traditionnelle du maillot pour la nouvelle saison, l’attaquant argentin a pris le micro pour passer un message aux supporters du Barca. Il l'avait déjà fait l'année dernière lorsqu'il avait promis de tout donner pour remporter à nouveau la Champions League.

Cette fois, "La Pulga" a pris la parole avec détermination et ambition, en rappelant notamment les huit championnats remportés par le club catalan au cours des 11 dernières années, en insistant, en outre, sur le fait qu'il se battront à nouveau pour tous les titres lors de la saison à venir.

"La vérité est qu’il est difficile de dire quelque chose aujourd’hui après la saison dernière mais je ne regrette rien, je dis la même chose qu'avant, j’ai confiance en cette équipe, ces joueurs, ce staff, je ne doute pas que ensemble nous allons nous battre à nouveau pour tout", a estimé le natif de Rosario.

"La saison dernière a été un peu amère à cause de la façon dont ça s'est passé, mais je pense que nous devons valoriser le championnat que nous avons conquis. Ce serait formidable pour tout club, c'est très important et nous sommes conscients de la difficulté d'y arriver. Ce club se bat toujours pour tout et cette année ne sera pas différente, nous avons un enthousiasme renouvelé cette année.", a encore indiqué Messi.