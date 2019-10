Barça, Messi entre un peu dans la légende de la Ligue des champions

Leo Messi est entré un peu plus dans la légende de la C1 en marquant contre le Slavia Prague.

Lionel Messi a marqué dès la troisième minute contre le Slavia Prague ce mardi soir et en a profité pour égaler Cristiano Ronaldo et Raul, auparavant les deux seuls joueurs à avoir marqué contre 33 équipes différentes en Champions League.

Bruges-PSG (0-5) : Mbappé, c'est fou !



Quand on se penche sur le décompte des buts, on remarque qu' était sa victime préférée avec 9 buts inscrits contre les Gunners (Milan et le Celtic suivent avec 8 buts chacun).

Mais Messi s'est offert un autre record en inscrivant ce but. Un record qu'il ne partage pas. Le virtuose du Barça est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire du football à marquer un but lors de 15 saisons consécutives en Ligue des Champions.

On notera que le Slavia Prague et le Barça ne se sont jamais rencontrés en Europe: ni en Europa League ni en Champions League. Le match retour est prévu le mardi 5 novembre au Camp Nou. Avec un nouveau but de Messi au programme ?