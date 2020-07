Barça, Messi : "C’est le chemin à suivre"

Lionel Messi était heureux de la réaction que lui et son équipe du Barça ont produite, ce dimanche en Liga.

Le FC Barcelone s’est largement défait de Deportivo Alaves (5-0), ce dimanche à l’occasion de la dernière levée de la . Une belle démonstration de force et qui contraste avec le visage calamiteux proposé il y a quelques jours contre Osasuna. Lionel Messi, la star de l’équipe, s’est réjoui de cette métamorphose.

Au micro de Barça TV, le sextuple Ballon d’Or a exprimé sa satisfaction dès le coup de sifflet final. « Compte tenu de la situation, c’était un match difficile, parce qu’il ne reste plus rien à jouer et que le championnat est fini, par rapport à la chaleur et l’horaire aussi. Au-delà du résultat, qui est important, je crois que l’attitude de l’équipe, son engagement… c’est le chemin à suivre. On finit sur cette bonne sensation, on va récupérer pour ce qui arrive », a-t-il confié.

Messi avait poussé un gros coup de gueule après le revers contre Pampelune, décrivant notamment une équipe de Barça comme "faible". Des propos forts que d’aucuns ont même estimé exagérés, à commencer par l’entraineur Quique Setién, mais qu’il ne regrette absolument pas. « C’était très important qu’on fasse notre autocritique, a-t-il lâché. C’était la première chose à faire pour pouvoir progresser. Nous l’avons faite à l’abri des regards (dans le vestiaire). On est conscient de ce qu’on a fait et de ce que nous devons faire maintenant. C’était un premier pas ».

Messi et ses partenaires vont pouvoir se reposer maintenant pendant une dizaine de jours avant de renouer avec la compétition et partir à la conquête de la Ligue des Champions. Pour espérer disputer le Final 8 de la C1, les vice-champions d’ doivent prendre le dessus sur . A l’aller, à San Paolo, les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité. (1-1).