Alaves - Barça (0-5), le Barça termine sur une bonne note

Le FC Barcelone a achevé ce dimanche son parcours en Liga par un large et rassurant succès face à Alaves (5-0).

Pour sa toute dernière rencontre de la saison en , le a su se faire respecter et assurer un probant succès aux dépens de Deportivo Alaves. Bien plus conquérants que lors de leur précédente rencontre contre Osasuna, les Catalans se sont baladés et l'ont emporté au final sur le large score de 5 buts à 0. De quoi panser les plaies après la perte du titre de champion.

D’emblée, les Blaugrana ont su imposer leur loi dans cette rencontre. Le premier but n’est arrivé qu’à la 24e minute de la part d’Ansu Fati, mais il aurait pu survenir plus tôt. Le très prometteur Riqui Puig a touché la transversale à la 4e minute, Ansu Fati a frappé de peu à côté à la 10e et Lionel Messi a touché le montant à la 16e. Des efforts constants devant les buts, mais qui ont donc fini par porter leurs fruits.

Messi prend ses distances avec Benzema

Le grand enjeu de cette rencontre pour les Barcelonais c’est d’aider Messi à aller chercher son 7e titre de Pichichi. L’objectif a été assurément atteint puisque la Pulga s’est offert un doublé, et il faudrait désormais un improbable quintuplé de Karim Benzema lors du dernier match du Real pour priver l’Argentin de ce lot de consolation. Le sextuple Ballon d’Or a d’abord frappé à la 34e en scorant de près suite à une remise de Puig. Puis, en seconde période (75e) et pour clôturer la marque il a repris victorieusement un service latéral de Jordi Alba (75e).

Messi a dû être satisfait de cette prestation personnelle, tout comme il a dû être content du visage proposé par toute l’équipe. Après s’être plaint du décevant rendement offert depuis le mois de janvier dernier, il a, sans nul doute, apprécié le sursaut collectif et aussi le caractère démontré. Un rendement plaisant et qui fut notamment perceptible sur les buts de Luis Suarez (44e, 0-3) et de Nelson Semedo (57e, 0-4) sur des actions très bien construites, avec un jeu à une touche qui fait l’ADN du Barça.

Avec cette belle victoire, le Barça se refait le moral avant d’attaquer la phase finale de la Ligue des Champions. Quique Setién et ses troupes auront beaucoup d’enseignements positifs à tirer de cette rencontre, même si cela n’efface pas toutes les interrogations liées à leurs précédentes rencontres.