Dani Alves : "Les joueurs du Barça ne soutiennent pas Messi"

Le Brésilien n'a pas sa langue dans sa poche et l'a de nouveau prouvé avec une déclaration fracassante sur son ancienne équipe du Barça.

L'ancien défenseur du Dani Alves a lancé une attaque cinglante sur son ancenne équipe, affirmant que l'équipe actuelle laisse tomber Lionel Messi.

Le club Blaugrana a vu ses espoirs de anéantis, après avoir perdu à domicile contre Osasuna, alors le a battu pour décrocher sa 34e .

Messi a exprimé sa frustration après le match, affirmant que l'équipe devait s'améliorer considérablement pour éviter une défaite en contre le mois prochain.

Et Dani Alves, qui a remporté six titres de champion et trois titres de Ligue des champions au Camp Nou, a fait écho aux propos de Messi, appelant les joueurs à s'améliorer au cours des prochaines semaines.

"Messi est un gagnant né, et vous pouvez le voir dans la façon dont il joue pour Barcelone", a confié l'ancien parisien dans une interview avec Radio Catalunya.

"Il sait ce qu'il faut pour gagner des choses et aspire à en faire plus. Mais il a besoin d'être soutenu. À Barcelone, Messi est le joueur principal, mais il a besoin de joueurs autour de lui. La sensation en ce moment est qu'il fait tout tout seul, et il n'est qu'humain".