Barça, Martin Braithwaite : "J'ai retrouvé la confiance en moi"

Double buteur et passeur décisif, Martin Braithwaite a porté le Barça contre la Real Sociedad (4-2). Le fruit d'une confiance retrouvée selon lui.

Orphelin de Lionel Messi, le FC Barcelone a réussi son retour à la compétition dimanche soir. Le club catalan s'est certes fait peur face à la Real Sociedad (4-2), mais est parvenu à s'imposer, emmené par un Martin Braithwaite des grands soirs. L'international danois a brillé, auteur d'un doublé et d'une passe décisive au Camp Nou.

Alors qu'une saison de transition s'annonce à Barcelone, l'attaquant passé par le TFC a bien l'intention de prouver sa valeur. Dans la continuité d'un Euro 2020 prometteur avec le Danemark, Martin Braithwaite est en forme et récolte les fruits du bon travail effectué cet été pour revenir à son meilleur niveau. "C'est mon développement, mon travail. C'est ce pour quoi j'ai travaillé toute la semaine. Ça a été un très bon été", a-t-il confié au sortir de la rencontre, interrogé par le média ibérique Sport.

"Je suis sûr que je vais continuer à m'améliorer"

"J'ai retrouvé la confiance en moi. Mes sentiments sont très bons en ce moment. Je suis sûr que je vais continuer à m'améliorer tout au long de la saison", a ensuite ajouté le double buteur du soir, forcément heureux d'avoir aidé ses coéquipiers a remporter leur premier succès de la saison 2021-22 en Liga.





"J'ai un super sentiment. J'ai marqué deux buts, on a gagné, j'ai beaucoup défendu. Et avec les fans dans le stade. C'était très important. Les fans attendent beaucoup de nous. Nous avons fait du bon travail et nous nous sommes améliorés. Je suis heureux avec les deux buts et la passe décisive, vous pouvez l'imaginer".

À Barcelone, sa performance n'est pas passée inaperçue. En conférence de presse d'après-match, son entraîneur Ronald Koeman lui a même adressé quelques louanges. "C'est un exemple de professionnalisme. Il travaille toujours pour l'équipe et a amélioré son jeu. Il a de la vitesse et est difficile à arrêter. Je suis ravi d'avoir un joueur comme lui", a expliqué le technicien néerlandais. En plus d'un Memphis Depay décisif et déjà bien intégré, le Barça a peut-être trouvé son nouvel homme fort.