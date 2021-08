Barça, Joan Laporta : "La situation financière est dramatique"

Dans une conférence de presse faisant l’état des lieux de l’économie du Barça, Laporta a encore rendu coupable Bartomeu.

L’accalmie observée par la victoire contre la Real Sociedad n’a été que de courte durée au Barça. Au lendemain des débuts réussis des hommes de Ronald Koeman (4-2), Joan Laporta est venu remettre quelques nuages dans le ciel éclairci catalan.

Plus d’une semaine après l’annonce de la non-prolongation de Lionel Messi avec les Blaugrana, le président catalan a fait une nouvelle apparition publique. Cette fois-ci pour faire le bilan des finances barcelonaises. Les annonces de Laporta ne sont pas une surprise tant les comptes sont dans le rouge mais le président y a apporté des chiffres.

"Je veux mettre en contexte la situation financière que nous avons trouvé au club. Rien qu'en arrivant, on a dû demander un crédit de 80 millions d'euros à Goldman Sachs pour pouvoir payer les salaires. On a aussi découvert qu'il fallait des travaux urgents pour réparer le Camp Nou, dans un rapport de 2019 qui indiquait que s'il n'y avait pas de réparations il y avait des risques pour le public. On a dû travailler et débourser 1,8 millions d'euros."

"On a aussi vu que 50% des droits TV de la Liga, 79 millions d'euros, ont été touchés en avance, comme 50% de l'argent généré par les ventes. L'ancienne direction est ainsi allée voir les banques pour que l'argent soit avancé, avec un intérêt de 9%. La politique sportive était aussi mauvaise, avec une pyramide inversée : les joueurs vétérans avaient des contrats longs, et les plus jeunes des contrats courts. C'est difficile de renégocier."

"Personne n'échappera à ses responsabilités"

Dans un début de second mandat plus compliqué qu’il ne l’aurait imaginé, Laporta a une nouvelle fois chargé son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu, coupable selon lui de l’état actuel du Barça.

"Nous avons constaté des paiements disproportionnés à des intermédiaires, et non à des agents, un transfert qui a coûté 40 millions d'euros et pour la prime d'achat nous avons payé 8 millions d'euros et la prime de vente 2 millions d'euros. Une personne qui a été payée 8 millions d'euros pour détecter des joueurs en Amérique du Sud…"

"La lettre de Bartomeu est pleine de mensonges. Elle obéit à un effort de justification d'une gestion injustifiable. C'est un exercice de désespoir."

"Nous avons une masse salariale qui représente 103 % des revenus totaux du Club. Cela représente 20-25% de plus que nos concurrents."

"La situation économique et patrimoniale est préoccupante et la situation financière est dramatique. Barcelone a une valeur nette de -451 M€ et une dette de 1 350 M€."

Tancé par les supporters du Barça depuis l’annonce du départ de Messi, Joan Laporta tente comme il le peut de redorer son blason. Et assure que l’avenir sera de nouveau radieux pour les Blaugrana.

"La situation est dramatique, mais la bonne nouvelle est que cette situation sera temporaire. Nous avons un plan et beaucoup de moral pour l'inverser. Il n'y a aucun risque de transformation en société anonyme. Ce club appartiendra toujours à ses fans pendant que ce Conseil est en place."