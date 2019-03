Barça, Malcom craint Fekir : "C'est un grand joueur"

L'ailier du Barça et ancien joueur de l'OL Malcom a encensé le joueur rhodanien Nabil Fekir au micro de Telefoot.

L'ailier du Barça et ancien joueur de l'OL Malcom a encensé le joueur rhodanien Nabil Fekir au micro de Telefoot à l'orée du rendez-vous entre Barcelone et Lyon prévu au Nou Camp en 8es de finale retour de la Ligue des champions en milieu de semaine. On se souvient que les deux équipes avaient fait 0-0 à l'aller, ce qui laisse un certain espoir au club français de faire un résultat en Cataogne face au leader de Liga.

Un leader de Liga assez confiant au vu des déclarations de Malcom, qui voit bien les siens prendre le quart aux dépens de l'OL. Malcom estime en effet qu le Barça, toujours en course dans toutes les compétitions cette saison, est ambitieux et a des raisons de l'être :

"On veut gagner le triplé, on va travailler pour ça. C’est la meilleure équipe, les meilleurs joueurs. Lyon a des bons joueurs, je pense que si on fait notre travail, bien, on va passer", concède néanmoins le Brésilien, qui avait rejoint le Barça en provenance de Bordeaux après une saga pleine de rebondissements l'été dernier.

Malcom, qui avait failli atterrir à la Roma, connaît bien la Ligue 1 et ses protagonistes et se méfie comme de la peste de Nabil Fekir : "Fekir est un gros joueur. Quand j’étais en France, il marquait des buts incroyables. Cela va être plus difficile avec lui."

Pour rappel, l'OL a enregistré samedi soir un nul assez décevant sur le score de 2-2 contre le RC Strasbourg en Ligue 1, tandis que son prochain adversaire européen, le FC Barcelone, l'emportait à domicile au Nou Camp face au Rayo Vallecano, avec un nouveau but de Leo Messi.

Si Ousmane Dembélé est incertain contre le match à Barcelone, l'OL a perdu Marcelo, son défenseur central brésilien sur blessure. Les Lyonnais pourront-ils créer l'exploit au Nou Camp face à l'ogre catalan ? À noter que le président lyonnais Jean-Michel Aulas a lui aussi évoqué Nabil Fekir au micro de Téléfoot ce dimanche.