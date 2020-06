Messi : "Jouer au football de nouveau est un cadeau"

L'attaquant argentine a hâte de retrouver le rectangle vert et donner de nouveau du bonheur aux supporters.

Lionel Messi a hâte de reprendre la compétition avec le Barça ce week-end après avoir admis que la longue interruption l'a amené à "réfléchir".

La a été arrêtée en mars en raison de la pandémie de coronavirus, le Barça était alors deux points devant le en tête du classement du championnat. Jeudi soir, la est repartie avec le derby de Séville et les Catalans devraient se produire dimanche avec un déplacement à Majorque.

Messi a décrit le football comme "un cadeau" et se réjouit de la perspective de rejouer après trois mois d'incertitude. "Être loin des terrains m'a fait réfléchir", a-t-il déclaré dans une vidéo concoctée pour son sponsor Adidas. "Je me sens comme n'importe quel autre joueur. Je veux juste jouer. Et pouvoir pratiquer notre jeu est un cadeau. Être supporté beaucoup de monde l'est à plus forte raison. Pour pouvoir inspirer les autres et être inspiré. Et peut-être le plus beau cadeau de tous: créer de la joie pour les autres. Donc, maintenant que le jeu est de retour, je suis à nouveau prêt pour son cadeau."

Messi est le meilleur buteur de la Liga cette saison, avec 19 buts en 22 matches, cinq de plus que son poursuivant le plus proche, Karim Benzema. Le joueur de 32 ans a également le plus de passes décisives, vu qu'il en a délivrées 12. Il possède quatre unités d'avance sur l'attaquant de la , Portu.

La star argentine vise actuellement son 11e titre de champion avec le Barça et son 25e trophée en club.