Barça, les adieux de Piqué à Valverde

Gérard Piqué, le défenseur et capitaine du Barça, a dit adieu à Ernesto Valverde, limogé par le Barça.

Quique Sétien succède à Ernesto Valverde. Le coach de 55 ans a reçu des messages de soutien de plusieurs de ses désormais ex-joueurs. Lionel Messi avait ouvert le bal via son compte Instagram :

Barcelone - Setien : "Je n'aurais pu l'imaginer même dans mes rêves"

L'article continue ci-dessous

« Merci pour tout coach. Je suis sûr que où vous irez, ce sera génial parce qu’en plus d’être un grand professionnel, vous êtes une magnifique personne. Bonne chance, je vous embrasse ».

Te vas dejando al equipo líder y ganando 2 Ligas en 2 años. Fue un honor trabajar a tus órdenes y espero que te vaya todo genial. Siempre es un placer cruzarse en la vida a personas como tú. Un fuerte abrazo míster. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 14, 2020

Et Gérard Piqué à suivi : « Tu pars en laissant l’équipe en tête du championnat et en ayant gagné deux Ligas en deux ans. Ce fut un honneur d’avoir travaillé sous tes ordres et j’espère que tout va aller bien pour toi. Dans la vie c’est toujours un plaisir de croiser des personnes comme toi. Je t’embrasse fort », a ainsi lâché le défenseur et capitaine du Barça.