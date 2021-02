Barça, le retour en grâce de Samuel Umtiti

Pratiquement fini pour le foot de haut niveau pour certains, Umtiti retrouve du temps de jeu à Barcelone, pour le plus grand plaisir de Koeman.

Depuis juillet 2018, il restera à jamais ce héros qui a permis à la France d’atteindre la finale de la Coupe du Monde et de ramener une deuxième étoile de Russie. Prêt à se sacrifier pour la nation, Samuel Umtiti y a également laissé son physique durant cette compétition internationale. Déjà handicapé par des problèmes au genou, il avait fait tout le Mondial sous infiltration et il a forcément payé les pots cassés.

Indiscutable depuis son arrivée au Barça en 2016, le défenseur central français a subi de plein fouet le recrutement de Clément Lenglet. L’arrivée de son compatriote conjuguée à des blessures à répétition ont eu raison de sa place dans la hiérarchie catalane. Depuis le sacre mondial acquis avec les Bleus, il n’a disputé que 39 rencontres. Une saison entière de jouée sur trois possibles. Au Barça, le dossier Umtiti est devenu un véritable sujet épineux. Ses problèmes au genou et son rejet de toute opération ont fini par énerver certains dirigeants qui l'ont considéré comme fini alors qu'il n'a que 27 ans.

Complément essentiel de Piqué au moment de son arrivée en 2016, l’ancien Lyonnais est pratiquement devenu indésirable au Camp Nou. Face au désir de recruter Eric Garcia, le champion du monde aurait même été invité à faire ses valises durant l’hiver. Malgré des intérêts de l’OL, son club formateur, ou de clubs italiens, « Big Sam » est resté en Catalogne et bien lui en a pris.

Remis sur pied et beaucoup plus affûté physiquement, Samuel Umtiti commence enfin à enchaîner les matches sous les ordres de Ronald Koeman. Comme d’autres, l’entraîneur néerlandais s’est questionné sur son joueur et sa faculté à se blesser mais face à l’hécatombe d’absence en défense centrale, il a bien été obligé de relancer le colosse de Yaoundé. S’il est moins imposant que lors de ses premières saisons chez les Blaugrana, Umtiti retrouve du rythme.

Depuis le début de l’année 2021, il vient d’être titulariser trois fois de suite en Liga, avec trois victoires au passage. Si Lenglet était suspendu contre Grenade suite à une accumulation de jaunes, l’ancien Nancéen a pris place sur le banc les deux matches suivants, preuve que Koeman veut redonner confiance à Umtiti.

"Samuel a beaucoup amélioré son apparence physique, a déclaré l’ancien sélectionneur des Oranje en conférence de presse. Il doit bien récupérer et reprendre le rythme des matchs. Je le vois bien. Il s'est entraîné sans problème et il est disponible pour jouer. Nous devrons prendre la décision et il est bien d'avoir de la compétition à ces positions de l'équipe où plusieurs joueurs peuvent prétendre."

Ayant reculé dans la hiérarchie des centraux à Barcelone, Umtiti l’a également été dans celle chez les Bleus, bien malgré lui. L’enchaînement de matches et l’absence de blessure sur les six prochains mois peut-il lui donner une chance d’aller à l’Euro ? Deschamps a toujours su tendre la main à ses soldats et le sélectionneur n’a certainement pas oublié ce qu’a apporté Umtiti depuis ses débuts avec la France.