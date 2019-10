Barça - Le maillot de la saison 2020-2021 devrait revenir aux bandes verticales

La , c’est fini ! Dans le viseur des supporters du Barça depuis le début de saison, le maillot à damiers ne devrait pas s’éterniser en Catalogne. Après cette petite folie, le club blaugrana et son équipementier Nike s’apprêtent à revenir au classique pour la saison 2020-2021.

Plus de damiers, donc, mais un retour aux bandes verticales pour le maillot domicile de la saison 2020-2021, selon les informations du portail Plus Barça, confirmées par le spécialiste en la matière, Footy Headlines, et le quotidien catalan Sport.

