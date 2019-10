Le Barça, l’équipe qui marque le plus à domicile depuis 2009

Depuis la saison 2009-2010, le FC Barcelone est l’équipe qui a marqué le plus de buts à domicile.

Si le a été la meilleure équipe du monde pendant une belle période en marchant quasiment chaque année sur l’Europe entière, avec notamment quatre Ligues des Champions remportées en cinq ans (2014, 2016, 2017 et 2018) et une seule abandonnée au (2015), le rival catalan a aussi eu son moment de gloire.

Six saisons consécutives à plus de 100 buts pour le Barça

Que ce soit donc lors de cette fameuse année européenne 2015, ou avant en 2009 et 2011, mais surtout en . Depuis la saison 2009-2010, les Catalans ont effectivement remporté sept fois le championnat espagnol… en marquant plus de 100 buts lors de six exercices consécutifs, de 2011 à 2017.

Ce n’est donc pas un hasard si les Blaugrana, emmenés par le légendaire Lionel Messi, sont ceux qui régalent le plus leur public. En l’occurence celui du Camp Nou, qui a vu les filets trembler à… 945 reprises entre le début de la saison 2009-2010 et aujourd’hui !

Au cours des 10 dernières années… Nous avons marqué plus de buts à domicile que n'importe quelle autre équipe des 5 grands championnats européens

On continue !#BarçaGames#BarçaGames pic.twitter.com/pBVxYTc1yM — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) October 11, 2019

Juste derrière, on retrouve le Real Madrid avec 841 buts inscrits sur la même période au Santiago-Bernabeu, tandis que ce nombre descend à 726 pour le , 710 pour , 664 pour le , 656 pour , 612 pour et 553 pour . L’ règne donc, l’ suit en nombre tandis que la et l’ placent tous les deux un pion dans ce top 10.