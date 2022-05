Barça : Laporta s'emporte contre Gavi

Il a déclaré que le jeune milieu de terrain fait traîner les négociations de son contrat avec le club beaucoup trop longtemps.

"Son représentant a eu l'offre de renouvellement sur la table pendant un long moment", a déclaré Laporta. "Nous n'avons pas reçu la nouvelle qu'il l'a acceptée. La nouvelle que nous avons est qu'il la compare et qu'à un moment donné, il devra dire quelque chose.

"Nous avons déjà exprimé notre position et pour le moment, l'agent du joueur ne l'a pas acceptée. Nous ne le comprenons pas. C'est un joueur que nous apprécions tous. Il a 17 ans, il a un magnifique présent et futur à Barcelone. Nous ne comprenons pas pourquoi son représentant joue et compare.

L'article continue ci-dessous

"Je pense que la proposition du club, en termes de salaire, est plus qu'acceptable. De plus, nous ne quitterons pas ces niveaux car je ne veux pas que Barcelone continue dans la ligne établie par ceux qui nous ont précédés et ceux qui ont amené Barcelone à la ruine."

Gavi a fait irruption dans l'équipe première de Barcelone au début de la saison, impressionnant immédiatement par sa qualité et son esprit de compétition.