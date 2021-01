Barça - Laporta : "Le comportement du PSG pour Messi ne m'a pas plu"

Candidat à la présidence du Barça, Joan Laporta a une nouvelle fois fustigé l'attitude du PSG dans le dossier Lionel Messi.

Favori à la présidence du Barça dans un peu plus d'un mois, Joan Laporta multiplie les prises de parole, notamment concernant le cas de Lionel Messi. En fin de contrat au mois de juin, l'Argentin pourrait cette fois-ci bel et bien quitter le club, comme il a tenté de le faire l'été dernier.

"Le cas Messi est prioritaire. Le nouveau président du Barça devra faire tous les efforts nécessaires pour que cette belle histoire de football et de vie entre Messi et le Barça se poursuive", a assuré Laporta dans un entretien à L'Equipe.

"On devra lui soumettre une proposition financière adaptée aux possibilités du club, mais il faudra aussi être très convaincant quant au projet sportif."

Parmi les prétendants à la signature de la Pulga : le PSG, comme l'a reconnu Leonardo lui-même ces derniers temps dans les colonnes de France Football.

"Avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça", a tancé celui qui a déjà occupé la présidence blaugrana entre 2003 et 2010.

"J'ai toujours suivi avec attention l'évolution du PSG, c'est désormais une équipe sur laquelle il faut compter sur la scène européenne, mais j'ai été surpris et déçu. J'entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Leo Messi. Moi aussi j'aimerais jouer avec lui !

"Mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé, cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Il leur reste beaucoup à apprendre dans le monde du football. (...) Je ne sais pas s'ils peuvent le recruter. Peut-être que oui s'ils continuent à passer outre les normes du fair-play financier..."

De quoi faire monter la pression à un peu plus de deux semaines du match aller entre les deux formations, opposées en huitièmes de finale de Ligue des champions. Pas de quoi faire trembler Laporta, lequel mise plutôt sur l'expérience de son club.

"Il y a quelques années, l'écart était sans doute plus important. Aujourd'hui, le niveau des deux équipes est plus proche. Le PSG s'est amélioré dans le jeu collectif, mais il faut tout de même souligner qu'ils n'ont toujours pas rempli leurs objectifs en Europe.

"Psychologiquement, je pense que cela peut jouer en faveur du Barça. On a plus de vécu et cela a un poids dans ces matches couperets." Première réponse le 16 février au Camp Nou.