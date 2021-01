PSG, Leonardo donne la tendance pour les dossiers Neymar, Mbappé et Messi

Dans un entretien à France Football, Leonardo s’est exprimé sur les prolongations de Neymar et Mbappé ainsi que l’intérêt du PSG pour Messi.

Avec la défaite surprise de l’OL face à Metz dimanche soir, le PSG a repris son fauteuil de leader du championnat. Quatre jours après avoir décroché son huitième de suite face à l’OM, Mauricio Pochettino réussit des premiers pas convaincants sur le banc parisien.

Tout n’est pas encore parfaite dans le jeu francilien mais la patte de l’Argentin commence à se faire sentir. Comme son prédécesseur Tuchel, l’ancien de souhaite mettre Neymar et Mbappé dans les meilleures dispositions. Pour décrocher les étoiles et une première Ligue des Champions, le PSG a besoin que ces stars soient au top. Mais aussi leur permettre de voir que leur avenir passe bien par la capitale française pour rayonner sur l’Europe.

En fin de contrat en juin 2022, le Brésilien et le Français sont des dossiers d’importance pour le PSG et Leonardo pour fixer la ligne directrice du club pour les prochaines saisons. En première ligne dans ces dossiers, le directeur sportif parisien s’est exprimé sur les ambitions du club concernant les deux joueurs.

"J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. (...) Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens, a confié Leonardo sur Football. On n'est pas à les supplier : 'S'il te plaît, reste.' C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là."

L'article continue ci-dessous

Plutôt confiant sur ces deux prolongations, Leonardo sait aussi que tout va très vite dans le football et qu’une deuxième partie de saison ratée du PSG peut aussi redistribuer toutes les cartes. On l’a vu avec Lionel Messi à Barcelone, un manque d’ambition peut pousser les joueurs à vouloir changer de maillot.

En marge des dossiers Neymar et Mbappé, le PSG peut-il d’ailleurs se placer sur celui de l’Argentin, libre en fin de saison ? Leonardo n’a ni ouvert ni fermé la porte au sextuple Ballon d’Or.

"Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n'est bien sûr pas le moment d'en parler, ni d'y rêver. (...) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n'est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où... Quatre mois dans le football, c'est une éternité, surtout dans cette période."