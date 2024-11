Barça, la sortie énigmatique de Robert Lewandowski pour son avenir

Robert Lewandowski s’est exprimé sur son avenir au Barça, samedi.

Le Barça sera aux prises avec le Celta Vigo, samedi (21h), pour le compte de la 14e journée de Liga. Une rencontre qui devrait permettre au club catalan (1er, 33 pts) de renouer avec la victoire et de prendre ses distances avec le Real Madrid (2e, 27 pts). Pour cela, Hansi Flick peut compter sur un Robert Lewandowski, très en forme cette saison, pour ce qui pourrait être l’une de ses dernières en Catalogne.

Malgré la pression, Robert Lewandowski veut rester au Barça

Le Barça doit son début de saison exceptionnel en partie à Robert Lewandowski. Auteur de 19 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues, l’international polonais porte le club catalan lors de cette campagne avec ses lieutenants, Lamine Yamal et Raphinha. Mais à 36 ans, l’avenir de l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’écrit en pointillés du côté de la Catalogne. Le Barça prépare même déjà sa succession et a des vues sur des attaquants comme Viktor Gyokeres, Benjamin Sesko ou encore Jonathan David. En fin de contrat l’été prochain, Robert Lewandowski, qui peut prolonger son bail d’un an supplémentaire s’il dispute 50% des rencontres cette saison, n’est pas, lui, pressé de quitter Barcelone.

« Je ne fais pas de plans à long terme pour le moment. J’ai l’air très bien maintenant. Peut-être que dans deux ou trois ans, j’aurai l’impression que je ne veux plus jouer au plus haut niveau, mais à cet âge, on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer. J’ai l’impression d’être là où je rêvais d’être, au bon endroit avec les bonnes personnes », a confié Robert Lewandowski dans un entretien accordé à The Athletic.