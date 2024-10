Barça : Le remplaçant de Lewandowski connu

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a toujours basé ses mandats sur l’arrivée de stars, en les utilisant pour alimenter l’enthousiasme

Le boss catalan a jeté son dévolu sur une nouvelle cible. Ce n’est pas la première fois qu’Erling Haaland est lié aux Blaugrana, et il semble que Laporta soit désireux de tenter à nouveau sa chance avec la star de Manchester City.

Selon Sport, Laporta a présenté Haaland comme sa cible numéro un à long terme. Nico Williams reste une option, et si les conditions restent les mêmes, tant en ce qui concerne sa clause libératoire que ses exigences salariales, alors son transfert sera envisagé. À partir de maintenant, Haaland est leur option numéro un pour renforcer le club.

Laporta le considère comme une signature stratégique et cherchera à le faire venir au club catalan en 2025 ou 2026, ce qu’il considère comme crucial pour « rouvrir le Camp Nou ». Leur relation avec son agent Rafaela Pimenta est bonne, et ils pensent que cela jouerait en leur faveur. Les Blaugrana ont d’abord envisagé de recruter Haaland en 2021, mais n’ont pas pu conclure l’affaire financièrement. Cependant, le départ potentiel de Pep Guardiola et les sanctions possibles pour City sont également des facteurs qui pourraient jouer en leur faveur.

Clairement, avec Robert Lewandowski qui aura 37 ans en août prochain, Barcelone réfléchit à des alternatives, comme l’a montré la signature de Vitor Roque. Les Blaugrana le feront signer pour une saison supplémentaire s’il joue 45 minutes dans 50 % des matchs du Barça cette saison, mais au plus tard, ils auront besoin d’un numéro neuf star en 2026. Le gros problème, comme ce fut le cas en 2021, sera financier.