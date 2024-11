Celta Vigo vs FC Barcelone

Comment regarder le match de La Liga entre le Celta Vigo et Barcelone, l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Le Barça défie le Celta chez lui, ce samedi en Liga Espagnole. Une confrontation qui parait déséquilibrée sur le papier.

Barcelone a perdu contre la Real Sociedad lors de sa dernière sortie en championnat. Ce n'était que sa deuxième défaite de la saison et elle est survenue après sept victoires consécutives. Après s'être ressourcés pendant la trêve, les Catalans sont confiants quant à leurs chances de rebondir.

Celta Vigo, qui est 11e au classement, espère pouvoir créer une surprise ce week-end et réduire l'avance qu'a le FC Barcelone sur ses concurrents pour le titre.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Celta Vigo - Barça ?

Le match entre le Celta Vigo et le FC Barcelone sera à suivre ce samedi à partir de 21h sur la chaine BeIN Sports 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder partout avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, comme NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPNs pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi Celta Vigo vs Barcelone

LaLiga - LaLiga Abanca Balaidos

Le match se jouera à l'Abanca Balaidos samedi, avec un coup d'envoi à 21h, heure française

Infos des équipes et compos probables

Infos sur l'équipe de Celta Vigo

Luca de la Torre, Jailson, et Sergio Carreira restent incertains pour Celta Vigo.

A l'exception de ce trio, il n'y a pas de préoccupations concernant les blessures, et leur composition de départ devrait rester en grande partie inchangée.

Infos sur l'équipe de Barcelone

Pour Barcelone, Robert Lewandowski a participé à l'entraînement jeudi et est prêt à mener l'attaque.

Ferran Torres est également revenu à l'entraînement après s'être remis d'une blessure aux ischio-jambiers. Cependant, Ansu Fati, Lamine Yamal, Eric Garcia, Marc-André ter Stegen, Marc Bernal, Andreas Christensen, et Ronald Araújo restent absents.

