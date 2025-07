Barça : la saga De Jong reprend de plus belle

Le renouvellement du contrat de Frenkie de Jong est en suspens, Barcelone attendant la confirmation de son nouvel agent dans un contexte de tensions persistantes et de préoccupations salariales.

Selon MARCA, Barcelone souhaite renouveler le contrat de De Jong, mais les négociations sont au point mort. Le milieu de terrain n'a pas encore officiellement rompu ses liens avec son ancien agent, Ali Dursun, ce qui bloque toutes les négociations. Bien que De Jong ait donné son accord de principe pour rester au club, il doit nommer un nouveau représentant avant que les négociations officielles puissent commencer.









Le renouvellement du contrat du milieu de terrain néerlandais s'inscrit dans le cadre du plan plus large de Deco visant à fidéliser les joueurs clés pour l'avenir, une stratégie déjà mise en œuvre avec Lamine Yamal, Gavi et Ronald Araujo. Cependant, le renouvellement de De Jong revêt une importance encore plus grande en raison de la situation financière difficile du Barça. Son contrat actuel comprend un salaire brut de 22 millions d'euros (18 millions de livres sterling/25 millions de dollars) pour la saison prochaine, 19 millions d'euros (16 millions de livres sterling/22 millions de dollars) provenant d'une prime de signature antérieure et 3 millions d'euros (2,5 millions de livres sterling/3,4 millions de dollars) de primes de fidélité, avec la possibilité d'augmenter ce montant en fonction des performances. Le report d'une partie de ce montant permettrait de dégager une marge de manœuvre financière et d'améliorer la flexibilité du club en matière de transferts.









Le joueur de 28 ans avait auparavant été mis en vente par le club, une décision qui l'avait profondément marqué. Bien qu'il se soit senti blessé, De Jong est désormais prêt à oublier le passé et à continuer avec le géant catalan, surtout après une fin de saison solide et la naissance récente de son enfant, qui aurait influencé son désir de stabilité.





Barcelone reprendra les négociations une fois que le nouvel agent de De Jong, probablement Pini Zahavi, qui représente déjà Robert Lewandowski et Hansi Flick, aura été officiellement nommé. Le club espère conclure une prolongation de contrat à long terme qui n'augmenterait pas le salaire mais pourrait contribuer au fair-play financier grâce à des reports de salaire.