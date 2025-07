Barça : la recrue que personne n'attendait

Le FC Barcelone est à la recherche d'un nouvel ailier gauche, et bien que Luis Diaz et Marcus Rashford soient les priorités, d'autres options sont envisagées.

Quel que soit le joueur recruté, il devra servir de remplaçant à Raphinha au début de son séjour en Catalogne, et à ce titre, un profil plus jeune serait idéal.

Diaz et Rashford ne sont peut-être pas les meilleurs à cet égard, même si ce dernier est également capable de jouer en tant qu'attaquant. Néanmoins, aucun de ces deux joueurs ne constituerait un pari à long terme, contrairement à Antonio Nusa.

Nusa est un joueur très apprécié par Barcelone. Le club s'était intéressé à lui l'été dernier avant qu'il ne rejoigne le RB Leipzig, et il a maintenant renouvelé son intérêt. Selon Sempre Barca, les Catalans cherchent à accélérer les négociations avec le club de Bundesliga dans les semaines à venir.

L'article continue ci-dessous

Nusa a un prix de transfert avantageux

Étant donné que Diaz et Rashford auraient respectivement un prix de transfert de 80 et 50 millions d'euros, Nusa pourrait être une meilleure option, car Leipzig serait prêt à donner son feu vert à un transfert s'il recevait une somme inférieure à 40 millions d'euros.

Nusa n'a marqué que cinq buts et délivré six passes décisives la saison dernière, mais étant donné qu'il s'agissait de sa première saison à Leipzig et qu'il n'a pas été souvent titularisé, ce bilan est respectable. Et il ne fera que s'améliorer, d'autant plus s'il apprend aux côtés de Hansi Flick.

Si Nusa est effectivement disponible pour moins de 40 millions d'euros, il serait très judicieux pour Barcelone de conclure un accord avec Leipzig. Il serait l'ailier gauche idéal à long terme pour jouer aux côtés de Lamine Yamal à droite, mais pour l'instant, il reste à voir s'il rejoindra la Catalogne plus tard cet été.