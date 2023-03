Barça : La petite phrase de Laporta sur Leo Messi

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a insisté sur le fait que la légende Lionel Messi est toujours la bienvenue au club.

Messi, qui évolue aujourd'hui au PSG, a quitté Barcelone en 2021, le club n'étant pas parvenu à lui faire signer un nouveau contrat en raison d'une multitude de problèmes financiers. Des rumeurs de retour de l'Argentin dans son club d'enfance ont émergé ces derniers temps, le club refusant d'exclure publiquement la possibilité que Messi puisse à nouveau jouer au Camp Nou sous le maillot du Barca.

Toujours le bienvenu

Laporta a suggéré que les Catalans doivent garder une bonne relation avec le joueur dans une interview avec The business and money behind sports : "Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Il a été le joueur le plus important de l'histoire du Barça. Je dois faire très attention à ce que je dis.

"Messi est un joueur du PSG et je dois le respecter. Leo sait que nous le portons dans notre cœur. Il fait partie de notre bouclier. L'héritage que j'ai reçu lorsque je suis devenu président n'était pas bon et j'ai dû prendre une décision dont je ne suis pas satisfait. Je dois trouver un moyen d'améliorer la relation actuelle de Messi avec le Barca. Nous verrons bien, mais il sait que les portes du Barça sont ouvertes".