Barça, la grande annonce de Laporta

Suite à l'arrivée en prêt de Marcus Rashford, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a fait un aveu révélateur sur les plans de transfert du club.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a confirmé que le club ne recruterait plus cet été, suggérant que Rashford était le dernier joueur de l'équipe première avant la saison 2025-26. Il a également indiqué que le club compterait, comme toujours, utiliser La Masia pour compléter l'effectif.

Les Catalans ont déjà signé Joan Garcia en provenance de l'Espanyol, qui devrait débuter la saison comme gardien titulaire devant Wojciech Szczesny et Marc-André ter Stegen, actuellement en disgrâce. Les champions en titre de la Liga étaient proches de Nico Williams en provenance de l'Athletic Bilbao, mais le transfert a échoué à la dernière minute. D'autres noms prestigieux comme Luis Diaz et Rafael Leao ont fait le tour des médias, mais le Barça a finalement opté pour le prêt de Rashford en provenance de Manchester United.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Laporta a déclaré : « En principe, il n'y aura plus de recrutements. Nous avons un effectif et l'entraîneur souhaite renforcer la dynamique de l'équipe première avec des joueurs du Barça Atletic (l'équipe réserve), mais aucun recrutement n'est prévu pour le moment. Nous essaierons d'éviter tout départ douloureux. Je ne vais pas nommer de joueurs, car ce sont tous des joueurs du Barça et nous en sommes tous ravis. Cependant, certains ajustements seront nécessaires, car il y a trop de joueurs à certains postes, qui sont répliqués, et il faudra faire quelque chose. C'est déjà à la discrétion de l'entraîneur et de Deco.»

L'article continue ci-dessous

Après l'exclusion de nouvelles recrues, Flick peut se concentrer sur l'amélioration de la dynamique de l'équipe première lors de la tournée de pré-saison, qui débute dimanche par un match contre le Vissel Kobe au Japon. Deux autres matchs sont prévus : contre le FC Séoul le 31 juillet et contre Daegu le 4 août. Ces deux rencontres auront lieu en Corée du Sud.