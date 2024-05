Barça, l’annonce forte de Xavi sur l’avenir de Vitor Roque

L’entraineur du Barça, Xavi Hernandez, a fait une annonce fracassante sur l’avenir de Vitor Roque, vendredi.

Le Barça affronte samedi Gérone (18h30) à l’occasion de la 34e journée de Liga. C’est un match important pour les Blaugranas qui peuvent assurer leur place de dauphin avec une victoire sur leur voisin et premier poursuivant au classement. Mais avant, Xavi s’est présenté en conférence de presse ce vendredi pour répondre aux questions des médias. Le technicien catalan en a profité pour évoquer la situation de Vitor Roque.

Xavi vole au secours de Ronald Araujo

2e de Liga avec deux points d’avance sur Gérone (3e, 71pts), le Barça (73pts) a déjà fait une croix sur la Liga. Mais le club catalan va essayer d’assurer sa place de dauphin du Real Madrid (1er, 84pts) afin de se qualifier pour la Supercoupe d’Espagne. Par conséquent, le FC Barcelone va finir la saison sans trophée, ayant été éliminé également de la Ligue des Champions au stade des quarts de finale par le PSG (2-3, 1-4).

Cette double confrontation justement aurait pu connaitre un autre dénouement si Ronald Araujo n’avait pas laissé son équipe à 10 après son exclusion au match retour. Une erreur qui lui vaut des critiques les plus acerbes depuis y compris dans le vestiaire catalan. Mais le défenseur uruguayen peut compter sur le soutien de son entraineur, Xavi. « C'est un homme très fort. Le football est un jeu d'erreurs. Il nous a souvent sauvés et guidés. Je ne pense pas que ce soit à cause du renouveau », a déclaré Xavi.

Xavi ouvre la porte à un départ de Vitor Roque

Après Araujo, Xavi s’est prononcé sur la situation de Vitor Roque. Arrivé cet hiver pour concurrencer Robert Lewandowski, le jeune attaquant brésilien n’a pas assez de temps de jeu. Une situation qui a ouvert les rumeurs sur un éventuel départ de l’ancien de l’Atlético Paranaense sous forme de prêt l’été prochain. Une possibilité que Xavi Hernandez n’écarte pas totalement.

« Ce qui peut arriver, c'est qu'il se rétablisse demain et qu'il soit disponible. Il nous reste cinq matches et c'est un joueur de l'équipe première. Il nous aidera. Un départ ? Nous en parlerons à la fin de la saison. Ce n'est pas le bon moment », a fait savoir la légende du Barça.