Barça, l’agent de Nico Williams dit toute la vérité

Après le transfert non réalisé de Nico Williams associé au Barça, l’agent du joueur est finalement monté au créneau.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec l’Athletic Bilbao, Nico Williams a fait la une des journaux lors du dernier mercato estival, qui venait de fermer ses portes. Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone étaient les deux écuries associées au joueur de 22 ans. Mais le transfert n’a finalement pas eu lieu, le joueur ayant jugé bon de continuer avec le club basque.

Nico Williams reste à Bilbao pour une saison

Après un Championnat d’Europe couronné par le titre avec l’Espagne, Nico Williams a suscité beaucoup d’intérêts sur le marché. Le PSG a ciblé l’ailier gauche espagnol. Mais ce dernier a rejeté l’offre parisienne. De son côté, le FC Barcelone, qui était également très intéressé, a fait du joueur sa priorité. Mais les choses ne s’étaient pas déroulées comme les souhaitaient les dirigeants catalans. Car, Nico Williams a, dans un premier temps, annoncé qu’il va continuer avec Bilbao.

Dans un second temps, pour confirmer qu’il reste à Bilbao, la révélation de l’Euro 2024 a changé son numéro de maillot. Ce qui a fait taire les rumeurs sur un probable départ vers la Catalogne. Mais rien ne promet que le joueur de 22 ans irait au bout de son contrat avec l’Athletic Bilbao, puisqu’il voudrait juste rester un an de plus afin d’aider la formation basque en Coupe d’Europe.

L’agent de Nico Williams sort du silence

Alors que le FC Barcelone estimait que l’entourage de Williams l’avait contraint à faire une vidéo pour annoncer sa continuité avec Bilbao, l’agent du joueur sort de son mutisme pour mettre enfin les choses au clair. A l’en croire, la décision de continuer était venue du joueur lui-même. « Il voulait continuer encore un an. Nous sommes là pour travailler avec lui, l’accompagner dans toutes ses décisions et le conseiller. C’est lui qui a décidé s’il voulait continuer ou non », a lancé son agent Félix Tainta à la Cadena Ser.

« Cela a été intense et stressant. Nico a vécu une année incroyable et spectaculaire. Il l’a confirmé en étant le meilleur joueur de l’Euro. Logiquement, nous avons eu beaucoup de déplacements. Vous savez, je n’ai pas écarté Nico Williams de l’Athletic, il voulait rester. Un joueur, il continue s’il veut rester et lorsqu’il ne veut pas continuer, il part », a ajouté l’agent du joueur pour préciser.