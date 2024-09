Mercato, Nico Williams drague ouvertement le Barça

Cible du Barça cet été, Nico Williams a envoyé un message au club blaugrana, ces dernières heures.

Le Barça n’a pas été verni sur le marché des transferts, cet été. Le mercato estival a pris fin, vendredi, sans que le club catalan ait réussi à enrôler une nouvelle recrue. Dani Olmo reste alors le seul renfort du Barça lors de cette fenêtre de transferts. L’international espagnol aurait pourtant pu être rejoint par Nico Williams, priorité du FC Barcelone cet été. Mais s’il n’a pas rallié la Catalogne, l’ailier de l’Athletic Bilbao semble toujours ouvert à un départ au Barça dans un avenir proche.

Le mercato frustrant du Barça

Le Barça est en grande forme en ce début de saison. Avec quatre victoires consécutives, le club blaugrana semble bien parti pour reprendre son trône en Liga cette saison. Par ailleurs, les deux dernières victoires contre le Rayo Vallecano (1-2) et le Real Valladolid (7-0) ont une touche particulière : celle de Dani Olmo, buteur lors de ses deux premiers matchs avec le Barça. Pourtant, le milieu de terrain n’était pas la priorité du club catalan, cet été. Le Barça s’est, en effet, beaucoup plus concentré sur le dossier Nico Williams, qui a fini par rester à l’Athletic Bilbao.

Le message de Nico Williams au Barça

Très avancé dans le dossier, le Barça a été snobé à la dernière minute par Nico Williams. En outre, le club catalan n’avait pas assez de moyens pour lever la clause libératoire du champion d’Europe, estimée à 58 millions d’euros. Mais si Nico Williams a décidé de rester à Bilbao cet été, les derniers propos de l’international espagnol sonnent comme un adieu anticipé au club basque.

L'article continue ci-dessous

« J'ai décidé de rester ici un an de plus. Je suis parti en vacances et beaucoup de rumeurs ont commencé à circuler. Une fois arrivé, j'ai eu une conversation avec mes parents et mon frère et nous avons décidé que la meilleure chose était de continuer pendant encore un an. Mon cœur appartient à l'Athletic, mais personne ne sait ce qui va se passer dans le futur », a déclaré Nico Williams ces dernières heures. La piste Barcelone est donc relancée alors que le joueur arrive en fin contrat en 2027.