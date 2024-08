Nico Williams, l’énorme rebondissement

Gros rebondissement dans le dossier Nico Williams après sa vidéo du mardi dans laquelle il évoque son avenir.

L’avenir de Nico Williams est évoqué sur presque toutes les lèvres pendant et après le Championnat d’Europe disputé en Allemagne et remporté par l’Espagne. Alors que l’ailier gauche de l’Athletic Bilbao a éclairé la lanterne sur son avenir mardi dans une vidéo sur les réseaux sociaux de son club, un départ est toujours possible, dit-on en Catalogne.

La vidéo de Williams, un faux problème pour les Catalans

Si le Paris Saint-Germain a déjà été fixé sur son intérêt pour Nico Williams, c’est le FC Barcelone a appris la décision finale du joueur de 22 ans ce mardi. En effet, dans une vidéo sur le compte X (anciennement Twitter) de l’Athletic Bilbao, Nico Williams indiquait qu’il est impatient de commencer la saison prochaine dans le club basque. « Salut les Athleticzales ! Je suis de retour, j'attends cette nouvelle saison avec impatience. Allez l'Athletic ! », déclarait le joueur.

Mais au Barça, cette vidéo ne veut rien dire et la voie vers la signature de la révélation de l’Euro 2024 au Barça reste ouverte, selon ce que rapporte TV Esport 3. Au Barça, ils sont surpris, mais ils pensent que le joueur a été victime d'une tromperie. Selon la théorie des Culés, la star de Pampelune a été obligée d'enregistrer cette vidéo, qui a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux, dit-on à l’interne, selon le média catalan. Williams aurait été victime d’un canular. L’entourage du joueur aurait fait le forcing pour que ladite vidéo soit faite.

L'article continue ci-dessous

En Catalogne, on estime que malgré l’arrivée de Dani Olmo, qui vient de passer ses examens médicaux au Barça, la signature de Nico Williams est toujours une possibilité. Reste à savoir si le joueur qui a refusé le PSG pour plusieurs raisons, signerait finalement au Barça cet été malgré sa sortie médiatique du mardi.