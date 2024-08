Le PSG ? Nico Williams a tranché

Dans le viseur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, Nico Williams vient de donner sa réponse au club francilien.

Auteur d’une compétition réussie avec l’Espagne à l’Euro 2024 en Allemagne cet été, Nico Williams attise la convoitise depuis. Le joueur est grandement à un déménagement à Barcelone ou à Paris. Après plusieurs jours de réflexion, l’ailier espagnol envoie sa réponse au club de la capitale française.

Le Barça et le PSG à l’affut pour Williams

Après ses performances réalisées au Championnat d’Europe en Allemagne, Nico Williams a tapé dans les yeux des cadors européens. Le FC Barcelone a été le premier à jeter son dévolu sur le joueur de 22 ans. Le président Laporta en a fait sa priorité devant toute autre cible du club blaugrana. Mais récemment, Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, indique que le Barça ne peut pas se permettre de recruter Nico Williams cet été même si le club blaugrana a réuni la somme exigée par Bilbao.

Pour sa part, le Paris Saint-Germain a manifesté également son intérêt pour le joueur de l’Athletic Bilbao. La formation dirigée par Luis Enrique envisage de recruter l’ailier gauche espagnol pour renforcer son attaque, qui a pris un gros coup dur après le départ de son meilleur buteur de l’histoire, Kylian Mbappé. Ce dernier a débarqué au Real Madrid où il a signé pour cinq ans.

Williams dit NON au PSG

Ces derniers jours, Marca indiquait que le joueur a déjà pris sa décision pour son avenir et l’aurait annoncé à ses proches. La presse espagnole évoquait également que Nico aurait promis à son frère Iñaki qu’il resterait à Bilbao moins une saison de plus afin de jouer en Coupe d’Europe avec l’Athletic.

Ce samedi, Sport, annonce une décision du natif de Pamplona. A en croire le média catalan, Nico Williams a répondu par la négative à l’offre du club francilien. La réponse du joueur a été envoyée à Luis Campos et la direction du club de la capitale français. Mais en Catalogne, on estime que le non de Nico Williams au PSG ne signifie pas que le footballeur exclut un transfert sur ce marché estival. Le Barça garde espoir.