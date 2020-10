Barça, Koeman voulait se débarrasser de Dembélé

L’entraineur du Barça serait agacé par le fait qu’Ousmane Dembélé ait été conservé dans l’effectif catalan.

Ousmane Dembélé va effectuer sa quatrième saison au . Malgré les contacts avec lors de l’ultime jour du mercato, l’international français est resté au sein de la formation catalane. Au grand désarroi de Ronald Koeman.

En effet, selon El Mundo Deportivo, le coach néerlandais voulait absolument voir le champion du monde 2018 partir. Et ce pour deux raisons principales. La première est qu’il ne comptait pas trop sur lui, et la seconde est qu’il voulait voir Memphis Depay le rejoindre au Nou Camp. Or, la venue du Néerlandais n’était possible qu’en cas de départ de Dembélé.

La saison risque d’être longue pour Dembélé

Depuis l’entame de la nouvelle saison, Dembélé n’a disputé que 20 minutes avec le Barça. C’était lors de la première journée face à . Depuis, il n’est plus apparu avec les vice-champions d’ . À son poste, Koeman lui préfère Coutinho, Griezmann, Ansu Fati, voire même Trinçao.

Pour rappel, Dembélé est resté 10 mois sans le moindre match joué en raison d’une grave blessure à la cuisse. En 2019/2020, il n’a d'ailleurs joué qu’à 9 reprises toutes compétitions confondues, pour un total de 494 minutes disputées.