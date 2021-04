Barça : Koeman reconnaît enfin le talent de Griezmann

Le patron de Barcelone, Ronald Koeman, a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que son équipe soit en mesure de remporter le titre de Liga.

Le club catalan pourrait aller en tête du classement s'il remportait son match en retard contre Grenade jeudi soir, ce qui lui permettrait de contrôler son destin avant les cinq derniers matchs de la saison.

"Il est important de gagner car nous sommes dans un moment où nous savons que nous pouvons être leaders et que cela peut être une récompense, mais nous devons d'abord gagner", a déclaré Koeman lors de la conférence de presse d'avant-match de mercredi. "Prenons un match à la fois. Si vous regardez en arrière, c'est une situation inattendue. Nous avons eu une grosse différence de points et c'est quelque chose de grand que nous avons réalisé, l'opportunité de nous battre pour gagner la Liga".

Barcelone est sans doute l'équipe la plus en forme d'Europe depuis le début de l'année, tandis que l'entraîneur néerlandais a souligné son record de 15 victoires lors de ses 17 derniers matches de championnat comme étant la raison de son retour dans la course au titre. "Au cours des 17 derniers matchs, presque la moitié de la saison, nous avons remporté 15 victoires. C'est impressionnant", a reconnu Koeman.

"Et ça devait être comme ça, parce que sinon nous ne nous battrions pas pour le titre." Antoine Griezmann a marqué un doublé contre Villarreal la dernière fois et semble être dans en forme. "Pendant l'été, je lui ai dit qu'il [allait être] un joueur important", a noté Koeman.

L'article continue ci-dessous

«Bien sûr, j'avais critiqué le fait que les attaquants ne prennent pas de risques, et aussi Antoine. Mais c'est un gars que j'aime, il travaille pour l'équipe et donne tout. Maintenant, il est plus confiant. "Le premier but qu'il a marqué contre Villarreal, vous ne pouvez pas marquer [ça] si vous manquez de confiance. Il est dans une période de forme importante." Koeman a été interrogé sur les informations en provenance du Brésil selon lesquelles Lionel Messi s'est vu offrir un contrat de deux ans par le Paris Saint-Germain, mais il ne voulait pas être entraîné à discuter de la rumeur. "Je ne suis pas intéressé par ce qui est sorti [dans la presse] parce que je ne sais pas si c'est vrai et parce que j'espère qu'il restera avec nous", a-t-il déclaré.

"J'ai dit à plusieurs reprises qu'il devait [sûrement] terminer [sa carrière] ici, mais c'est une décision qu'il doit prendre." Barcelone n'a pas signé de n ° 9 l'été dernier après le départ de Luis Suarez et, malgré les plaintes de Koeman au début de la saison de ne pas avoir d'attaquant, il a reconnu l'amélioration de la puissance offensive de son équipe.

"Bien sûr, nous travaillons sur la saison prochaine, comme n'importe quel entraîneur et n'importe quel club", a-t-il déclaré. "Nous devons nous rappeler que, par exemple, [Ansu] Fati est absent depuis cinq mois. [Au cours des derniers mois], nous avons créé plus d'opportunités de but, nous avons marqué plus de [buts] ... L'équipe a fait un excellent travail offensivement. "