Barça - Koeman déjà fan de Dembélé

Ronald Koeman est sous le charme d'Ousmane Dembélé, très en forme depuis son retour de blessure avec les Blaugrana.

Il est l'une des rares satisfactions du Barça lors de ses dernières sorties. De retour d'une énième blessure, Ousmane Dembélé a été décisif à plusieurs reprises pour les Blaugrana, et affiche une belle forme, lui qui a notamment marqué le but du nul dès son retour contre (1-1). Un match à l'issue duquel Koeman avait déjà laissé entendre devant la presse tout le bien qu'il pensait de son champion du monde.

De belles prestations qui lui ont valu les félicitations de son entraîneur, Ronald Koeman, qui comptera une nouvelle fois largement sur lui lors du déplacement à Grenade ce week-end.

"Le plus important, c'est le physique. Nous savons qu'il est en délicatesse depuis plusieurs années et qu'il n'a pas eu de chance avec les blessures. C'est compliqué parce que vous n'avez pas de séances d'entraînement et de matchs", a reconnu le technicien néerlandais en conférence de presse

"Nous savons qu'il a un grand niveau, mais l'important est d'être bien physiquement. J'espère qu'il continuera. Il va bien, il est confiant et il est heureux. Je l'apprécie beaucoup. Il a de réelles qualités d'attaquant, fort dans le 1 contre 1, et il peut jouer sur les deux côtés.

"J'espère qu'il va continuer à son niveau et que sa condition physique va lui permettre d'enchaîner." Cela constituerait en effet une bonne nouvelle pour les Catalans, distancés en championnat et qui n'ont plus guère le droit à l'erreur s'ils veulent encore croire à un sacre de champions d' en mai prochain.

Les coéquipiers de Lionel Messi seront en déplacement à Grenade ce samedi, avant de disputer le Final Four de la Supercoupe d'Espagne dans son nouveau format inauguré la saison dernière. Viendront ensuite les 16e de finale de la sur la pelouse de Cornella, le 20 janvier prochain.

Côté championnat, les Blaugrana comptent sept points de retard sur l' avec deux matchs joués en plus, un retard conséquent qui sera tout sauf simple à combler.