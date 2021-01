Koeman insiste, il veut des recrues !

Ronald Koeman s'est entretenu avec la presse avant le match de LaLiga Santander de Barcelone contre Grenade.

En conférence de presse ce vendredi, le coach catalan Ronald Koeman était de bonne humeur après la victoire des siens en milieu de semaine en Copa del Rey face à l' , mais Koeman estime que son club doit encore investir sur le marché des transferts.

"A court terme, [les recrues] sont importantes", a-t-il déclaré à la presse. "Nous voulons améliorer l'effectif et je pense toujours que certaines positions nécessitent plus de compétition et d'efficacité."

C'est ce que je pense, mais je comprends la situation du club. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible et nous attendrons l'année prochaine", a-t-il énanmoins tempéré.

"Leo Messi a marqué deux fois lors de cette victoire contre l'Athletic , et Koeman pense que l'Argentin est un gagnant né." Messi est un gagnant, un joueur qui aime s'entraîner et jouer. Comme moi, je suis énervé si je perds ", a-t-il déclaré.

"Leo, dès le premier jour de son retour [après Noël], a fait le maximum pour cette équipe. Lors du dernier match, il nous a beaucoup aidés à gagner le match. Ce n'est pas normal pour lui de marquer trois buts à chaque match."

Koeman lui-même a refusé d'accepter que son équipe soit favorite contre Grenade pour le prochain match du Barça en ce weekend.

"C'est un autre match et vous ne pouvez pas vous asseoir et dépendre des résultats précédents", a-t-il estimé.

"C'est un adversaire différent, un stade différent et si nous ne sommes pas à notre meilleur niveau, l'adversaire peut nous rendre les choses très difficiles."

"Il faut être humble et faire les choses correctement avec et sans le ballon, il faut faire preuve de personnalité sur le terrain . "