Barça : Hansi Flick vise une ancienne star du Bayern

FC Barcelone vs Real Madrid

Hansi Flick envisage un transfert sans surprise pour son équipe du FC Barcelone lors du mercato estival en cours.

Fort de trois trophées remportés lors de sa première saison à la tête du club, Flick ne prévoit pas de changements majeurs, mais il fera appel à de nouveaux joueurs.

Des interrogations persistent quant à son futur numéro 1 la saison prochaine, avec des rumeurs de départ de Marc-André ter Stegen et l'arrivée de Joan Garcia (Espanyol).

L'ailier de Liverpool, Luis Diaz, a laissé entendre à plusieurs reprises son intérêt pour un transfert à Barcelone, malgré la volonté d'Arne Slot de le conserver sur les bords de la Mersey.

Cependant, Flick pourrait faire une offre inattendue : Mundo Deportivo rapporte qu'il souhaite recruter Ivan Perisic, 36 ans, comme agent libre, après l'avoir laissé passer en 2024.

Flick a su exploiter sa relation avec Robert Lewandowski, ravivant ainsi leur lien avec le Bayern Munich.

Lewandowski a terminé la saison 2024/25 avec ses meilleurs chiffres sous les couleurs du FC Barcelone et Flick estime que Perisic pourrait apporter une expérience considérable à son effectif.

L'international croate a rejoint le PSV Eindhoven l'été dernier et a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues, dominant l'Ajax dans la course au titre en Eredivisie néerlandaise.

Rien n'indique qu'il prolongera son contrat aux Pays-Bas et il pourrait être tenté de rejoindre Flick et Lewandowski en Catalogne.

Perisic n'a joué qu'une seule saison sous les ordres de Flick à Munich – prêté par l'Inter Milan – mais la saison 2019/20 a vu le duo remporter un triplé Bundesliga, Coupe d'Allemagne et Ligue des champions de l'UEFA.

L'ailier polyvalent a inscrit huit buts et a joué un rôle crucial dans l'équipe de Flick, un rôle qui pourrait être mis à profit à Barcelone.

Un transfert en Espagne ne se ferait pas en tant que titulaire, mais sa flexibilité et sa menace de but pourraient être précieuses, pour permettre des repos clés à Lamine Yamal et Raphinha.