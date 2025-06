Barça : Hansi Flick se fait démolir par l'un de ses joueurs

Inter vs FC Barcelone

Hansi Flick a connu une première saison très réussie comme entraîneur du FC Barcelone, mais il ne plaît pas à tout le monde en Catalogne.

L'un de ses propres joueurs s'est notamment exprimé contre lui cette semaine.

Pablo Torre réagit au manque de temps de jeu lors de la saison 2024-25

Et ce joueur, c'est Pablo Torre, récemment interviewé par Sport. Le jeune milieu de terrain a livré son avis sur sa saison 2024-25 avec le FC Barcelone, où il a joué beaucoup moins que prévu.

L'article continue ci-dessous

« Je pense que j'aurais pu jouer beaucoup plus de temps de jeu, je pense que je l'ai mérité. Il y avait beaucoup de concurrence et c'était difficile d'y accéder, mais je pense qu'il n'a pas été juste avec moi sur ce point également, et je le lui ai dit lors d'une conversation. »

« Je pense que je n'étais pas hors de propos sur le terrain. Ce sont des choix de l'entraîneur, il est vrai qu'il n'y a pas eu de blessés, donc c'est très difficile pour lui de faire des choix. Je respecte ses décisions, mais je ne les ai souvent pas comprises. » Malgré cela, Torre a admis avoir progressé en tant que joueur durant cette période, grâce à l'aide de ses coéquipiers.

« C'est vrai que je n'ai pas eu autant de minutes que je le souhaitais, mais au final, j'ai passé trois ans dans des équipes de haut niveau et j'ai eu beaucoup de mal à y accéder. Je pense que lorsque j'ai joué, j'ai été très bon et que j'ai mérité bien mieux au fil des ans. Le football est ainsi fait, et j'ai l'impression d'être un bien meilleur footballeur. S'entraîner avec des joueurs de haut niveau permet de progresser. »

Torre arrive en fin de contrat en 2026 et, à ce stade, il semble certain qu'il quittera Barcelone lors du mercato estival. Un transfert en Bundesliga a été évoqué ces dernières semaines, ce qui pourrait lui permettre de jouer davantage en équipe première, mais la Lazio (Serie A) a également ouvert des discussions pour Torre.