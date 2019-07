Barça, Griezmann prêt à "occuper tous les postes de l’attaque"

L'attaquant français a déclaré qu’il était prêt à occuper n’importe quel rôle au sein de l’équipe catalane.

Antoine Griezmann a fait ses débuts avec sa nouvelle formation du Barça, ce mardi lors d’un match amical contre Chelsea. Il n’en gardera pas un bon souvenir puisque son équipe a perdu (1-2) et lui est resté discret aux avant-postes.

Après la rencontre, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid est passé devant les micros. Il a d'abord évoqué le match et assuré que son équipe va vite rebondir : "Je suis content d'avoir pu disputer mes premières minutes sous ce maillot. La défaite nous fait un peu mal mais c'était le premier match de la saison et c'est sûr qu'on va s'améliorer".

Ensuite, le Mâconnais s’est exprimé sur son rôle au sein de l’équipe catalane. Beaucoup de monde s’interroge sur le poste qu’il va occuper chez les champions d’ , sachant que les places sont chères et que des statuts sont bien figés avec notamment les indéboulonnables Lionel Messi et Luis Suarez. La logique voudrait qu’Ernesto Valverde l’aligne sur le côté gauche, mais ce n’est pas sa position préférentielle. "Je peux occuper tous les postes de l'attaque en fonction des besoins de l'équipe et de l'entraîneur » a tonné l’international tricolore.

Griezmann est donc prêt à se mettre à la disposition de l’équipe. C’est d’ailleurs ce qui lui a conseillé son ancien coach à la , Martin Lasarte. Dans un entretien accordé à Goal, le technicien uruguayen a déclaré : "Si l'objectif commun est bien défini, ils pourront jouer ensemble. C'est sur cet aspect que Luis Suarez a été si intelligent. Il y avait les mêmes doutes lorsqu'il a rejoint le Barça et Luis s’est adapté à Messi. Je pense que c’est exactement la même chose qui va se passer maintenant avec Antoine. L’important est de mettre de côté l’individualisme et l’égoïsme afin de poursuivre un but commun."

"C’est sûr qu’on gagnera des matches ensemble"

Griezmann pourrait apporter beaucoup au Barça, et sur ce fait Valverde n’a aucun doute : "C’est un joueur avec beaucoup d’expérience en , un joueur très rapide qui trouve bien les espaces, décisif dans les derniers mètres. On sait ce que coûte un tel joueur, ce qu’il vaut et ce qu’il peut nous apporter".

L’aventure entre les champions d’Espagne et l’ancien Rojiblanco ne fait que débuter. Ce dernier se veut positif, ouvert à tout pour ce qui est du rôle à tenir, mais aussi très optimiste pour le futur : « on s'entraîne très bien, que ce soit sur ou en dehors du terrain. On sait qu'il faut s'améliorer et travailler. C'est sûr qu'on gagnera des matches ensemble ».