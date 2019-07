Amical - Barcelone 1-2 Chelsea : les Blaugrana s'inclinent pour leur premier match de préparation

Le Barça a été battu par Chelsea en match amical au Japon, avec des buts d'Abraham et Barkley pour les Blues. Antoine Griezmann a joué une mi-temps.

Pour débuter sa préparation estivale au , le affrontait ce mardi midi le de Frank Lampard, du côté de Saitama, au Japon. L'occasion parfaite pour Ernesto Valverde de lancer Antoine Griezmann, recruté il y a dix jours. L'attaquant français a disputé 45 minutes pour ses premiers pas sous les couleurs des Blaugrana.

Compo de départ Barça : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba - Oriol Busquets, Sergio Busquets, Riqui Puig - Dembélé, Griezmann, Collado

Compo de départ Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Christensen, Luiz, Emerson - Jorginho, Kovacic, Mount - Pedro, Pulisic, Abraham

Face à une formation anglaise qui a démarré sa préparation plus tôt et a déjà joué trois matches amicaux, la fraîcheur physique a fait la différence, même si le seul but de la rencontre a été inscrit suite à une erreur individuelle. Peu habitué à ce genre de maladresse, Sergio Busquets a effectué une mauvaise relance qui a profité à Tammy Abraham. Le jeune attaquant anglais, prêté la saison dernière à n'a pas tremblé face à Marc-André ter Stegen.

Que retenir de la première d'Antoine Griezmann sous les couleurs du Barça ?

De Jong est entré à la mi-temps

Au retour des vestiaires, Ernesto Valverde a profité de l'occasion pour faire tourner intégralement son équipe avec 11 changements. L'autre recrue star de l'été, Frenkie de Jong, a fait son apparition. Il a été notamment accompagné par Ivan Rakitic, Clément Lenglet ou encore Malcom.

Plus sérieux et lucide, Chelsea a su faire la différence une nouvelle fois en fin de rencontre. Bien servi par Marcos Alonso, Ross Barkley a ajusté Neto (81e) et permis à son équipe d'assurer ce succès face au Barça. En toute fin de match, Ivan Rakitic a réduit l'écart même s'il était trop tard pour parvenir à une égalisation (92e).

Prochain match amical pour les Blues, ce dimanche face à Reading. De son côté, le FC Barcelone va poursuivre sa tournée au Japon avec une rencontre contre le Vissel Kobe, club d'un certain Andres Iniesta.