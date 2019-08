Barça, Gérard Piqué tacle (encore) le Real Madrid

Gerard Piqué estime que le Barça n’obtient pas le crédit qu’il mérite pour sa domination de La Liga au cours de la dernière décennie.

Barcelone a été éliminé de la de façon douloureuse au cours de chacune des deux dernières saisons, subissant de lourdes défaites qui ont annulé de solides avances acquises lors des matches aller.

Coutinho, clé d'un retour de Neymar au Barça

Pourtant, alors que Gérard Piqué espère avoir du succès en Europe lors de la saison à venir, il pense que son équipe mérite plus de crédit pour ses succès nationaux. "Je suis d'accord sur le fait que [les titres de ] sont sous-évalués", a-t-il déclaré à des journalistes à Miami avant les deux matches de préparation du . "C’est un exploit unique d'avoir remporté huit des onze [derniers titres de La ].

"Ici, on ne joue pas à la roulette russe"

"Nous pourrions nous concentrer sur la Ligue des champions et négliger la Liga et la Copa del Rey, mais nous ne jouons pas à la roulette russe. Ici, nous aimons faire les choses correctement en établissant une base avec la Liga et en entrant fermement dans la dernière partie de la saison, "a ajouté Piqué d'un tacle à la jugulaire madrilène.

L'article continue ci-dessous

Avec Neymar fortement lié à un retour au Barça cet été, Pique a évoqué cette possibilité. "C’est un grand joueur qui connaît le vestiaire, la ville et le club. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens [au club] qui sont très satisfaits de sa production", a-t-il déclaré.

"Je sais que ce serait une opération très compliquée, qu'il joue pour le PSG et que nous avons une excellente équipe qui peut jouer tous les titres ». "Vous connaissez déjà ma relation avec Ney et nous serions heureux de l'avoir ici [mais] il joue pour le PSG et mon opinion ne change rien", a déclaré Piqué.

Le défenseur central a admis qu'il parle toujours avec Neymar et espère que son retour aura lieu avant la fin du marché estival. "Bien sûr que je lui parle (...) Nous avons des conversations privées et je ne pense pas qu'il soit correct d'en parler ici. Il est une star sur et en dehors du terrain. Nous espérons que quelque chose se passera", a-t-il déclaré.