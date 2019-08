Transferts : Coutinho, clé d’un retour de Neymar au Barça

Le départ de Coutinho permettra au Barça d'alléger sa masse salariale. Paris est prêt à négocier un prêt avec option d'achat obligatoire pour Neymar.

Peut-on encore imaginer que Neymar Jr soir présent à San Mamés pour le lever de rideau de La dans dix jours ? Ce n'est plus impossible. Le transfert probable imminent de Philippe Coutinho en va accélérer les choses. Selon des sources proches du dossier, le PSG serait même disposé à discuter avec le club catalan d'un montage qui arrangerait les deux parties, alors que l'hypothèse d'un prêt avec obligation d'achat de Neymar.

Les deux camps s'observent encore

La fermeture du mercato en Angleterre, jeudi soir, est la clé. Cette date butoire est perçue comme une opportunité par le pour Coutinho, mais aussi par le pour Neymar, par extension, les deux dossiers étant intimement liés, d'autant que la direction du PSG ne souhaite pas subir cette "télénovela" jusqu'à la fin du mercato en , le 1er septembre. En cas de vente de la superstar brésilienne, Leonardo souhaite avoir la marge nécessaire pour se retourner. Le Brésilien ne s'en était pas caché dans les colonnes du Parisien : ce transfert changerait les plans du club de la capitale, qui a déjà répondu à ses besoins dans la première phase du mercato.

Du côté de Barcelone, la direction est consciente que seuls les clubs de peuvent payer le salaire de Coutinho et alléger la masse salariale - un élément capital dans ce feuilleton. Pour le moment, les deux camps s'observent, d'autant que le départ de Coutinho n'est pas encore acquis, mais cette opération pourrait lancer le bouquet final.



Évidemment, si Barcelone pousse Coutinho vers la sortie, c'est pour éviter une abondance dans un secteur offensif déjà bien garni avec l'arrivée d'Antoine Griezmann. Sans Neymar en ligne de mire, la donne serait différente. En d'autres termes, il est peu probable que Barcelone s'affaiblisse volontairement, puisque Coutinho partira en prêt et ne sera pas transféré sans avoir un remplaçant qui offre au moins autant de garanties que lui. Dans ce contexte, il est étonnant de voir le virage pris par le club dans sa communication. Mardi soir, l'appel du pied de Gerard Piqué a été relayé sur le compte Twitter du club, par exemple.

📡 @3gerardpique sobre un posible regreso de Neymar Jr: "Es un grandísimo jugador que conoce el vestuario, la ciudad y el Club. Es una operación muy complicada y es él quién debe manifestarse" pic.twitter.com/TqHlVKkQEt

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 6, 2019

Enfin, Neymar en personne pourrait être l'ultime élément déclencheur en cas de prise de parole, comme son ancien compère lui a demandé. Cela n'a rien d'un hasard. "Bien sûr, je lui parle, mais c'est à lui seul de s'exprimer", a déclaré Pique lors d'une conférence de presse en prévision de la rencontre amicale entre le Barça et Naples. "Nous avons des conversations privées et je ne pense pas qu'il soit correct d'en parler ici. C'est une star sur et en dehors du terrain. Nous espérons que quelque chose se passera". Une prise de parole où Neymar devra assurément faire profil bas après les conditions de son départ en 2017, que Josep Maria Bartomeu a toujours en travers de la gorge. Dans cette histoire, personne ne veut perdre. Ni Barcelone et Neymar, qui ne font de faux pas. Ni le PSG, qui fixe les conditions. Le dénouement du feuilleton n'a jamais été aussi proche.