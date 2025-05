Barça : Flick tape du poing sur la table pour Araujo

Hansi Flick a défendu Ronald Araujo, suite aux vives critiques suscitées par l'élimination par l'Inter en Ligue des champions

L'Uruguayen est entré en jeu à 15 minutes de la fin, mais a été battu sur le but égalisateur de l'Inter dans le temps additionnel et sur le but victorieux en prolongation.

Avant le choc potentiel contre l'Espanyol, Flick a été interrogé sur ses options en défense centrale, compte tenu de la suspension d'Inigo Martinez et de la frayeur de Pau Cubarsi à l'entraînement.

« Eric et Andreas peuvent jouer défenseurs centraux, nous avons donc trois options. Christensen s'entraîne très bien et nous aide beaucoup lorsqu'il joue. Je n'aime pas ce qui s'est passé avec Araujo ; je protégerai toujours mes joueurs. Nous faisons tous des erreurs dans ce match. J'aime défendre mes joueurs, et nous faisons tous des erreurs, vous, moi, tout le monde. Ce sont des choses qui arrivent. C'est aussi une question de respect. Nous en avons parlé, et il est bon. »

« Il va bien et est prêt à jouer », a déclaré Flick à propos de Robert Lewandowski, après l'absence de l'attaquant polonais contre le Real Madrid. Malgré une blessure au genou, suivie d'un coup reçu lors d'un duel avec Lewandowski, Flick a confirmé que Cubarsi était apte à jouer.

« Il pourra jouer demain sans problème. Il a reçu un coup à l'entraînement, mais ce n'est rien. Il n'a pas terminé l'entraînement, car il valait mieux qu'il ne le fasse pas. »

Le milieu de terrain Pablo Torre, également absent ces dix derniers jours, a repris l'entraînement et devrait être de la partie contre les Pericos.

En janvier, il a été annoncé qu'Araujo avait demandé à quitter le club, la Juventus ayant soumis une offre pour l'Uruguayen. Il a finalement signé une prolongation jusqu'en 2031 et a déclaré vouloir rester à Barcelone. Cependant, comme rien ne laisse présager qu'il retrouve sa place de titulaire, il a été suggéré que Barcelone pourrait le recruter cet été. Sa clause libératoire est de 65 millions d'euros dès l'ouverture du marché des transferts. Après le match contre l'Inter, Barcelone s'est montré préoccupé par sa forme cette saison. Il fait également partie des joueurs pour lesquels Barcelone sera à l'écoute des offres.