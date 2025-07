Barça : Flick pousse trois flops dehors

FC Barcelone vs Villarreal

Barcelone a été très actif sur le marché des transferts cet été, mais jusqu'à présent, cela a principalement concerné les départs.

Ansu Fati, Alex Valle et Pablo Torre font partie des joueurs qui ont quitté le club, et bientôt, d'autres les rejoindront pour franchir la porte de sortie du Spotify Camp Nou.

Plusieurs candidats ont été identifiés comme étant sur le point de quitter Barcelone dans les semaines à venir, parmi lesquels le duo de gardiens Marc-André Ter Stegen et Inaki Pena. À ce stade, ce dernier est plus certain de partir, ayant clairement indiqué qu'il souhaitait être vendu cet été.

Selon Sport, Pena est l'un des trois joueurs que l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, souhaite voir partir dans les sept prochains jours. Le club est prêt à accepter une résiliation mutuelle du contrat afin de garantir son départ, et la même situation s'applique à Oriol Romeu, qui est un autre joueur sur le point de partir dans un avenir très proche.

Flick a informé Romeu qu'il ne comptait pas sur lui, c'est pourquoi toutes les parties souhaitent une résolution rapide. Le milieu de terrain vétéran pourrait retourner à Gérone, mais il le ferait presque certainement en tant que joueur libre, Barcelone souhaitant réduire ses pertes dès maintenant afin de supprimer son salaire de ses comptes.

Le troisième joueur que Flick souhaiterait voir partir dès que possible est Pau Victor, que Barcelone souhaite vendre plutôt que prêter. Le jeune attaquant a peu de chances de jouer la saison prochaine, mais il participera à la tournée de pré-saison en Asie si son départ ne peut être conclu avant la date de départ.

Flick est également ouvert au départ de deux autres joueurs

Outre Pena, Romeu et Victor, Flick serait favorable à ce que Barcelone vende Ter Stegen et un défenseur central (Ronald Araujo ou Andreas Christensen). Cependant, ces transferts ne devraient pas être conclus de sitôt, ce qui a été accepté.