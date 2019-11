Barça, Dembélé veut "montrer à Messi sur le terrain"

Ousmane Dembélé affirme qu'il veut montrer à son idole Leo Messi ce qu'il vaut sur le terrain.

Flatté récememnt par Leo Messi, Ousmane Dembélé a été sondé par le site officiel du Barça avant la rencontre de Ligue des Champions prévue mardi face à son ancien club du .

Et le Français affirme qu'il a à coeur de montrer sa progression à son idole sur le pré : « Messi est un immense joueur. Je regardais ses matches à la télé quand j’étais plus jeune et c’est encore mieux de le voir en vrai. C’est un honneur qu’il dise que j’ai du talent mais je dois le montrer sur le terrain »., confie ainsi "Dembouz".

L'ailier français est souvent tancé pour son hygiène de vie et son manque de professionnalisme. Il s'est également exprimé à ce sujet :

"Depuis mon arrivée au Barça, il y a trois ans, je me suis amélioré dans la préparation des matchs. Je vais à la salle, je m'échauffe davantage avant les séances d'entraînement et je m'entraîne bien.", a promis l'international tricolore. Une promesse qui devra s'accompagner d'actes.