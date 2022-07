Barça : Dembélé étale son admiration pour Xavi

Pour son avant-dernier match amical de pré-saison aux États-Unis, le FC Barcelone a fait match nul 2-2 avec les géants italiens de la Juventus. Le match, joué au Cotton Bowl de Dallas, au Texas, a été dominé par le FC Barcelone.

Ousmane Dembele a marqué l'ouverture du score à la 34e minute avant que Moise Kean n'égalise pour la Juventus cinq minutes plus tard. Une minute plus tard, Dembele est revenu à la charge pour porter le score à 2-1, avant que Kean n'égalise à nouveau à la 51e minute.

"C'est un joueur différent, spécial", a déclaré Xavi Hernandez après le match à propos de Dembele dans des commentaires rapportés par Mundo Deportivo. "En raison de la façon dont nous jouons, il nous apporte beaucoup.

"Il peut faire une énorme différence pour nous. Il doit être plus régulier, marquer plus de buts et donner plus de passes décisives, ce qu'il a amélioré l'année dernière. Depuis novembre dernier, quand [lui et l'équipe d'entraîneurs] sont arrivés, j'ai vu un Dembele heureux. Il est toujours impliqué et il l'a toujours montré. C'est pourquoi j'ai poussé si fort pour qu'il reste".

Dembele apprécie la confiance que Xavi et son équipe ont placée en lui. "J'ai la confiance de Xavi Hernandez et de tous mes coéquipiers", a-t-il déclaré après le match. "C'est très important pour moi. Je suis très heureux et je vais tout donner pour Barcelone."