Barça : Deco se lâche enfin

FC Barcelone vs Real Madrid

Barcelone ne sera pas très actif sur le marché des transferts cet été en raison de ses problèmes financiers avérés.

Le club est sur le point de recruter Joan Garcia en provenance de l'Espanyol, son rival, mais il pourrait n'y avoir qu'un seul joueur de plus dans l'effectif de Hansi Flick.

Le directeur sportif barcelonais, Deco, sera en charge des transferts du club et, selon MD, il a donné un aperçu de ses réflexions avant l'ouverture du second mercato début juillet. Il a clairement indiqué où se situerait la possible deuxième recrue catalane dans l'effectif.

« Je pense que nous avons un bon équilibre, tant en défense qu'au milieu de terrain. Certains joueurs vont encore progresser, comme Gavi, qui revient de blessure, mais qui va beaucoup progresser grâce à la pré-saison. Il y a aussi Marc Bernal, blessé en début de saison. Nous avons Araujo et Dani Olmo, avec qui nous travaillons pour éviter qu'ils ne se blessent à nouveau.

« Et en attaque, cela dépendra de ce que nous pouvons faire sur le marché. » Mais c'est peut-être le seul domaine où nous constatons l'absence de l'un ou l'autre joueur.

Cette nouvelle n'est pas vraiment surprenante, les médias rapportant depuis plusieurs mois que Barcelone recherche un nouvel attaquant, et plus précisément un ailier gauche. Luis Diaz serait la cible principale du club, même si un accord semble peu probable après le refus de Liverpool la semaine dernière.

Il sera intéressant de voir si Barcelone peut se permettre de recruter une autre recrue en plus de Garcia. Diaz reste le favori, même si des joueurs comme Marcus Rashford et Nico Williams suscitent également de l'intérêt, qui constitueraient tous deux un excellent ajout.