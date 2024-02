Barça : compte à rebours lancé pour Raphinha

Barcelone affronte Grenade ce week-end, et s'il ne dispose pour l'instant que de deux attaquants, il est possible qu'il reçoive des renforts.

Le jeune attaquant Marc Guiu pourrait être rétabli à temps, mais Sport indique que le Brésilien Raphinha sera également de retour dimanche. Le latéral Joao Cancelo, sorti à la mi-temps du match contre Alaves, devrait lui aussi être opérationnel.

Après avoir manqué un mois de compétition en raison d'un problème aux ischio-jambiers, pour la deuxième fois cette saison, Raphinha reviendra sur le terrain en sachant que la pression est forte. Cette saison, il était censé s'approprier le poste de latéral droit après le départ d'Ousmane Dembele, mais jusqu'à présent, la seule certitude est que Lamine Yamal occupera ce poste dans un avenir proche. L'équipe dirigeante apprécie Raphinha et comprend que ses blessures ont été inopportunes, mais la réalité s'impose au FC Barcelone.

Un atout précieux

Il a tout de même inscrit quatre buts et délivré sept passes décisives en 20 apparitions cette saison, ce qui est un bon chiffre, mais à l'approche d'un été où le FC Barcelone devra procéder à plusieurs ventes importantes, il est considéré comme un élément dont les Blaugrana peuvent se passer. En réalité, il a quatre mois pour prouver qu'il est trop bon pour être laissé de côté cet été, alors que le club catalan se prépare à profiter de l'intérêt d'Al-Hilal en Arabie saoudite, de Tottenham Hotspur et de Chelsea.

L'article continue ci-dessous

Malgré une bonne production lors de ses deux saisons et un travail acharné, les performances irrégulières et les prises de décision de Raphinha n'ont pas permis de juger de son importance pour le FC Barcelone. L'un des défenseurs centraux est susceptible de partir, mais à moins qu'un milieu de terrain ne soit vendu, Raphinha est peut-être l'atout le plus précieux sur le marché dont le Barça pourrait se séparer.