Barça - Martin Braithwaite : "Mes mouvements vont beaucoup aider l’équipe"

Dernière recrue en date du FC Barcelone, l’ancien attaquant de Toulouse, Martin Braithwaite, aborde ce nouveau challenge avec confiance et excitation.

Il ne faut décidément jamais dire jamais. Qui aurait pu prédire que Martin Braithwaite (28 ans), ancien attaquant du FC (2013-2017) également passé par les Girondins de et plus récemment, signerait un jour en faveur du ? Absolument personne. Et pourtant, le Danois est bel et bien le nouveau coéquipier de Lionel Messi, et ça ne semble pas du tout l’effrayer.

Braithwaite : "Un rêve qui devient réalité"

"Je suis très excité, c'est un rêve qui devient réalité. Tous ceux qui jouent au foot rêver d'évoluer un jour au Barça. Et moi, maintenant, j'y suis. Je suis vraiment excité à l'idée de gagner des titres. C'est un club avec beaucoup de pression et beaucoup d'attente et je suis ici pour gagner le plus de titres possibles", a déclaré Braithwaite sur le site officiel du club.

Il faut rappeler que Braithwaite est en confiance. Depuis le début de saison, il a déjà inscrit 8 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues. Des statistiques loin de celles de Lionel Messi, certes, mais plutôt encourageantes pour un joueur dont la saison la plus prolifique date de 2015-2016 avec le TFC, avec 14 buts à la clé en 41 rencontres.

Braithwaite promet des buts !

Beaucoup d’observateurs ont certes du mal à l’imaginer, mais le Danois arrive bel et bien pour renforcer le Barça. En tout cas, ce dernier en est convaincu. "Je suis un joueur technique, mais aussi physique. Je suis très rapide et puissant et je dirais que ma principale qualité est mon intelligence", a-t-il ajouté sur le site du club, avant de faire quelques promesses aux supporters barcelonais.

"Je me déplace vraiment intelligemment. J'étudie le jeu. Je suis un étudiant du football et j'essaye toujours d'améliorer mon jeu chaque jour. Et je pense qu'avec la façon de jouer de l'équipe, mes mouvements vont beaucoup apporter. Mais je n'oublie pas que je suis un buteur et que je suis ici pour marquer des buts", a conclu Braithwaite. Les supporters l’attendent au tournant.