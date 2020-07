Barça - Bartomeu : "La VAR favorise toujours la même équipe"

Le président du FC Barcelone est monté au créneau dimanche soir, laissant entendre que le Real Madrid a été avantagé par les arbitres cette saison.

Alors que le compte désormais quatre points d'avance sur le à quatre journées de la fin de la saison en , et que la Maison Blanche semble donc se diriger vers un nouveau titre de Champion d' , la polémique gronde de l'autre côté des Pyrénées. En effet, les récentes décisions arbitrales dont aurait profité le Real Madrid font couler beaucoup d'encre, si bien que même Josep Maria Bartomeu, le président du Barça, est monté au créneau dimanche soir.

"La VAR ne s'est pas montrée équitable"

"J'ai vu la fin de la seconde période à Bilbao. Une victoire de plus pour le Real Madrid et je vais répéter mon message. Cela me fait de la peine car nous avons le meilleur championnat du monde et que la VAR n'est pas à la hauteur", a fait savoir le dirigeant catalan, dans des propos relayés par Mundo Deportivo. Remonté contre l'arbitrage, le président du FC Barcelone est ensuite allé encore plus loin, laissant clairement entendre que le Real est avantagé.



Bilbao-Madrid (0-1) - Ramos et le Real augmentent la pression

"Cela se répercute sur certains résultats. Il semble que cela favorise toujours la même équipe. Même si certains de nos derniers résultats ne sont pas bons, la VAR ne s'est pas montrée équitable et il y a des équipes qui ont été lésées. Nous en avons parlé avec la Fédération Espagnole et la VAR doit être là pour aider l'arbitre. Nous avons tous vu beaucoup d'images et d'actions où la VAR n'a pas été équitable", a-t-il pesté. Des critiques que ne Zinédine Zidane ne supporte plus...