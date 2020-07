Bilbao-Madrid (0-1) - Ramos et le Real augmentent la pression

Grâce à un nouveau but de Sergio Ramos, le Real Madrid s'est imposé à Bilbao et compte désormais 7 points d'avance sur le Barça en tête de la Liga.

Devancé par le avant le confinement, le a renversé son rival catalan depuis la reprise de la . Leader du championnat avec 4 points d'avance sur le Barça, le club de la capitale espagnol avait l'occasion d'accroître encore plus la pression en cas de succès face à l' ce dimanche. Au terme d'une rencontre aussi ouverte que disputée, la Maison Blanche ne s'est pas privée pour l'emporter face aux Basques et compte désormais 7 points d'avance.

Bilbao 0-1 Real Madrid, 34ème journée de

But : Sergio Ramos (72e)

La rencontre entre Bilbao et le Real Madrid a été très agréable à suivre ce dimanche. Sous le soleil ibérique, les deux formations se sont employées pour l'emporter. La première à s'être montrée dangereuse a été le Real, par l'intermédiaire de Marco Asensio, auteur d'une frappe sèche aux 25 mètres (4e). Thibaut Courtois a ensuite été mis à contribution (16e), avant que Rodrygo, pourtant en parfaite position pour faire trembler les filets, ne manque l'ouverture du score (22e).

Alors que Karim Benzema s'est lui aussi procuré une occasion juste avant la pause, le score est resté neutre jusqu'en seconde période. Le second acte a pour sa part été moins ouvert, et le Real Madrid s'en est donc remis à un pénalty pour faire la différence. Suite à contact entre Dani Garcia et Marcelo dans la surface de Bilbao, et après visionnage des images grâce à la VAR, l'arbitre de la rencontre a offert à Sergio Ramos l'opportunité de se muer, une nouvelle fois, en sauveur.

Auteur d'un pénalty parfaitement frappé, le capitaine du Real Madrid en a donc profité pour inscrire son 10ème but de la saison en Liga, offrant la victoire et presque le titre à sa formation (72e). Opposé à ce dimanche, le Barça devra impérativement s'imposer pour continuer à espérer. En effet, si une défaite ne condamnerait pas mathématiquement l'équipe entraînée par Quique Setién, reprendre 7 points au Real en 4 journées serait synonyme de miracle...