Barça - Antonio Conte et l'Inter Milan veulent Arturo Vidal

Le milieu de terrain Arturo Vidal serait dans le viseur de l'Inter Milan et de son entraîneur Antonio Conte, selon les informations de Sport.

Arrivé sur le banc de l'Inter Milan en mai dernier, Antonio Conte a pour ambition de permettre au club intériste son lustre d'antan, lui qui est réputé pour être l'un des meilleurs techniciens transalpins, depuis ses années passées à la Turin. Un entraîneur ambitieux dans un club ambitieux, idéal pour flairer les bonnes affaires lors du marché des transferts, durant lequel l'Inter a déjà déboursé quelques 54 millions d'euros.

Mais il semblerait que le club italien ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, Antonio Conte ayant pointé du doigt certains manques au sein de son effectif. Soucieux de renforcer son milieu de terrain, ce dernier souhaite donc s'armer d'un joueur d'expérience et de caractère. Un profil auquel répond parfaitement Arturo Vidal, le joueur du , qui intéresse fortement l'Inter d'après les informations de Sport.

L' va devoir se montrer convaincant pour le Chilien

Actuellement en vacances après avoir disputé la Copa América avec le cet été, Arturo Vidal, 32 ans, dispose d'une expérience certaine du plus haut niveau, après ses années au Barça, au et à la Juventus Turin, et représenterait un renfort de poids.

Reste donc à savoir si l'Inter Milan saura se montrer convaincant pour convaincre les dirigeants catalans de lâcher un joueur recruté il y a un an seulement. Justement, ce n'est un secret à personne, le Barça a besoin de vendre pour pouvoir réinjecter les liquidités dans les dossiers chauds de son mercato, le Brésilien Neymar figurant en tête de liste. Ainsi, en cas d'offre séduisante, il y a fort à parier que l'Inter obtienne gain de cause.