Barça, Antoine Griezmann a enfilé son costume de sauveur

Plus que décisif dans la qualification du Barça en Copa del Rey, Griezmann s’impose petit à petit au Barça, après des mois compliqués.

Il n’utilisera certainement jamais le mot revanche mais Antoine Griezmann est clairement en train de faire un pied de nez à tous ses détracteurs en ce début d’année 2021. Depuis son arrivée au Barça la saison dernière contre 120 millions d’euros, l’attaquant français cristallise les reproches par rapport à son rendement. Obligé de se mettre au service de Lionel Messi, « Grizou » n’a pas eu le même rendement que lors de ses années à l’Atlético Madrid. Lui-même l’a avoué ces derniers mois mais cela semble être un lointain souvenir.

Avec le départ de Luis Suarez vers les Colchoneros et l’absence de renforts offensifs, le natif de Mâcon est devenu la véritable deuxième arme catalane derrière Messi. A son arrivée à Madrid, il lui avait fallu une saison d’adaptation aux ordres de Simeone pour donner la pleine mesure de son talent. Le scenario semble se répéter au Camp Nou.

S’il doit encore ronger son frein sur un côté par moment, Griezmann est plus libre dans ses gestes et sa relation avec la Pulga s’améliore de jour en jour, à l’image de cette offrande de l’Argentin pour son compère mercredi soir. Si le Barça s’est qualifié pour les demi-finales de la Copa del Rey au terme d’un match complètement fou contre Grenade (3-5 a.p), les Blaugrana peuvent remercier leur champion du monde 2018.

"Il est au top, reconnait Frenkie de Jong. Il a marqué deux buts et a donné deux passes décisives. Son premier but a ouvert la possibilité de revenir, car il a rendu les joueurs de Grenade nerveux."

Comme l’ancienne pépite de l'Ajax Amsterdam, le Barça est en train de tomber sous le charme de Griezmann. Après l’avoir « puni » en début de saison en le laissant sur le banc pour des matches importants, Ronald Koeman s’est fait une raison. Il a besoin de l’ancien de la Real Sociedad pour atteindre les sommets. Avec onze buts cette saison, Griezmann suit les pas de Messi (16 buts) et savoure ce renouveau en 2021.

"J'ai la confiance du coach et donc tout est plus facile, a expliqué l'international français à l'issue de la rencontre. Maintenant, j'ai juste besoin d'être régulier et de continuer comme ça jusqu'au dernier match. Nous avons la mentalité gagnante de tout donner jusqu'à la dernière minute et cela doit nous donner confiance face à fin de la saison."

En pleine renaissance, Griezmann est prêt à tout gagner avec le Barça. Pas une bonne nouvelle pour le PSG, à deux semaines du huitième de finale aller de la Ligue des Champions.