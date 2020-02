Barça, Abidal poussé à la démission après sa bisbille avec Messi ?

S'accrocher avec Leo Messi est très dangereux au Barça. Et Eric Abidal va s'en rendre compte selon les médias espagnols...

Le secrétaire technique du club avait fourni mardi un entretien au journal Sport, dans lequel il avait mis en avant le rôle des joueurs dans l’éviction de l’entraîneur Ernesto Valverde. Des joueurs qui "ne travaillaient pas assez".

Barça, Abidal a aussi critiqué Xavi et Valverde

Messi n'a que très peu goûté aux propos du Français et lui a rétorqué via Instagram : « Sincèrement, je n’aime pas faire ce genre de chose mais je crois que chacun doit être responsable de son travail et assumer ses décisions. Les joueurs, nous sommes les premiers à reconnaître quand nous ne sommes pas bien. Les responsables doivent aussi assumer leurs responsabilités et les décisions qu’ils prennent. Je crois que quand on parle des joueurs, il faudrait donner des noms parce que sinon, on salit tout le monde et on alimente des rumeurs qui ne sont pas vraies », avait ainsi tonné La Pulga.

Abidal a été convoqué d’urgence par le président Bartomeu ce mercredi après-midi, selon Sport. Il pourrait être poussé à présenter sa démission. On ne se prend pas à Sa Majesté Messi impunément...